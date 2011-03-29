Крим до турсезону відкриє додатково 42 залізничних каси

42 залізничних, 23 морських, 9 автобусних кас і одна авіаційна буде відкрито додатково в Криму до курортного сезону 2011 року, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

Крім того, буде укладено договори з авіакомпаніями з Росії, Білорусі, Таджикистану.

Морським торговим портам доручено підготувати до роботи 16 пасажирських суден і 2 автомобільно-пасажирських пороми, провести ремонт причалів і касових павільйонів у порту й портопунктах, а також організувати на період курортного сезону морські екскурсії та прогулянки.

Також, згідно з постановою Радміну, міжнародному аеропорту «Сімферополь» необхідно завершити підготовку інфраструктури аеропорту до роботи у весняно-літній період, закінчити реконструкцію терміналу внутрішніх авіаліній.

«Укртелекому» доручено встановити 200 сезонних таксофонів у курортних містах і селищах, а Кримській дирекції залізничних перевезень - ввести додатково не менше 60 пар поїздів далекого слідування і 2 приміського сполучення.

Республіканському комітету з транспорту та зв`язку автономії спільно з «Кримавтотрансом» доручено забезпечити відновлення 10 автобусів у міжнародному сполученні й 28 - у міжобласному, міжміському, 384 рейсів внутрішньореспубліканських міжміських і приміських автобусних маршрутах.

Служба автомобільних доріг у Криму повинна провести плановий ремонт на автодорогах державного й місцевого значення, забезпечити санітарний стан проїжджої частини та узбіч.

«Велика робота ведеться з упорядковування дорожнього покриття, ремонту приміщень вокзалів, рухомого складу, причалів і касових павільйонів. Усе, що сьогодні робиться в транспортному комплексі, дозволить нам забезпечити надання якісних послуг і збільшення потоку туристів, які прибувають в автономію», - заявив перший віце-прем`єр Радміну Павло БУРЛАКОВ.