Донецька залізниця призначила додатковий потяг до Криму до свят

Донецька залізниця (ДЗ) призначила три додаткових поїзди, зокрема, один - до Криму, у зв`язку із збільшенням пасажиропотоку з наближенням пасхальних і травневих свят, повідомила прес-служба ДЗ.

Поїзд №525/526 Дебальцеве - Сімферополь відправляється з Дебальцевого 29 квітня і 6 травня, із Сімферополя - 30 квітня і 7 травня;

№524/523 Луганськ - Київ відправленням з Луганська 21, 25, 28 квітня і 5, 9 травня, з Києва - 22, 26, 29 квітня і 6, 10 травня; №577/576 Донецьк - Київ відправленням з Донецька 21, 25, 28 квітня, з Києва - 22, 26, 29 квітня.

Фахівці далі аналізуватимуть пасажиропотік і призначатимуть додаткові поїзди, а також включатимуть додаткові вагони до існуючих графікових поїздів. Про призначення буде повідомлено додатково.