Мінкурортів пропонує оголосити Ай-Петрі курортом місцевого значення

Міністерство курортів і туризму Криму пропонує оголосити територію плато Ай-Петрі курортом місцевого значення, заявив перший заступник міністра Олександр ЛІЄВ, інформує Курортно-інформаційний центр регіону.

«Ми досліджуємо можливість оголосити плато Ай-Петрі курортом місцевого значення, де можна застосовувати унікальні методи лікування, які на території півострова раніше фактично не використовувалися. В даний час ми працюємо над цим питанням спільно з одеським інститутом. Сподіваємося, що дослідження підтвердять наявність потужного оздоровчого потенціалу на даній території», - сказав заступник міністра курортів Криму.

Він нагадав, що сьогодні в Криму немає жодної території, що має статус курорту місцевого значення.

«Тільки одне місто є курортом державного значення, це - Саки. Ще два міста - Ялта і Євпаторія - указом Президента були прирівняні до такого статусу, але так і не пройшли необхідну процедуру», - повідомив ЛІЄВ.

Мінкурортів і туризму Криму у вівторок також презентувало проект з надання територіям Сакського району і Мирнівської селищної ради Євпаторії статусу курортних територій місцевого значення. Згідно з проектом, курортами місцевого значення планується оголосити території Штормовської, Молочненської, Уютненської сільрад, Сакського району, а також Мирнівської селищної ради Євпаторії.