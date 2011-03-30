У Кабміні Азарова 5 офіційних мільйонерів і 2 "підпільних" - експерти

Більшість членів українського уряду - мільйонери, йдеться в доповіді Інституту Горшеніна «Великий український бізнес і уряд України», представленому в середу в Брюсселі керівником Департаменту медіа-програм Інституту Горшеніна Ксенією ВАСИЛЕНКО, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

«Нинішній український уряд - кабінет прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА - один у своєму роді, де більшість займають не професійні політики, але дуже багаті люди, які тримають владу зараз», - сказала вона.

ВАСИЛЕНКО зазначила, що з 16 членів нинішнього уряду п`ятеро - Андрій КЛЮЄВ, Борис КОЛЕСНІКОВ, Сергій ТІГІПКО, Юрій БОЙКО і Микола ПРИСЯЖНЮК - є офіційними мільйонерами. За її словами, ще двоє - Віктор БАЛОГА і Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ - хоч і не декларують свої мільйони, проте, де-факто також є мільйонерами.

У доповіді зазначається, що ряд міністрів в уряді реєструє свою власність на близьких родичів. Так, АЗАРОВ і Олександр ЛАВРИНОВИЧ реєструють свою власність на синів, а Дмитро ТАБАЧНИК - на рідного брата.

«Поза всяких сумнівів є чиновники у складі Кабінету міністрів України, які ніколи не мали супер-прибутків, як, наприклад, віце-прем`єр-міністр Віктор ТИХОНОВ і міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО», - сказало керівник Департаменту медіа-програм Інституту Горшеніна.

У доповіді ВАСИЛЕНКО зазначила, що за останній рік рівень статків багатьох урядових мільйонерів значно зріс.

«І це тільки інформація з відкритих джерел», - уточнила вона.

Так, за її словами, статки першого віце-прем`єра КЛЮЄВА за 2010 рік зросли більш ніж на півмільярда доларів, а статки віце-прем`єра ТІГІПКА - на 223,6 млн. доларів.

У доповіді з посиланням на відкриті джерела дано оцінку статків 12-ти членів уряду з 16-ти, а також сфер їх основних інтересів.