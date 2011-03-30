Порушено справу через нецільове використання 170 га лісових угідь
10:25, 30 березня 2011Крым
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Ст. 365 - перевищення повноважень
Прокуратура Кіровського району Криму порушила кримінальну справу за фактом нецільового використання 170 га лісових угідь, що завдало більш як 500 тис. грн. збитків, повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.
Справу порушено за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень, яке призвело до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.
Під підозрою - посадовці лісомисливського господарства.
«Вони віддали 170 гектарів земель лісового фонду під вирощування сільгоспкультур», - зазначається у прес-релізі.
Триває слідство.
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