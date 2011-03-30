Проти матері неписьменного 13-річного підлітка порушено справу

Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за фактом злісного невиконання батьківських обов`язків матір`ю 13-річного підлітка, який не вміє читати і писати, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

«Заходи кримінально-правового реагування застосовані у зв`язку з настанням унаслідок недбайливості матері тяжких наслідків для хлопчика, який в його віці не вмів навіть читати і писати», - говориться в повідомленні.

Кримінальну справу порушено за статтею 166 (злісне невиконання обов`язків з догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Її санкція - обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п`яти років.