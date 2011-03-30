Ловити рибу і раків у Криму заборонили

Промисловий, аматорський і спортивний вилов риби заборонено у внутрішніх водних об`єктах Криму на два місяці, з 1 квітня по 31 травня, через нерест. Заборонено також промислову й аматорську ловлю раків на три з половиною місяці, з 1 квітня по 15 липня, - в період линьки та відкладення ікри, повідомив Республіканський комітет з охорони навколишнього природного середовища.

«У період нересту заборонено проводити в рибогосподарських водоймах і в прибережних захисних смугах будівельні, днопоглиблювальні, вибухові, бурові і сейсмологічні роботи, видобуток піску і гравію», - йдеться в прес-релізі.

Разом з тим, дозволено аматорську ловлю риби однією поплавцевою або донною вудочкою з одним гачком і спінінгом з берега в 11 водоймах.