Екс-мер, якого судили за земельні махінації, відбувся штрафом

Ялтинський міський суд в середу звільнив з-під варти екс-мера селища Лівадія Анатолія МАМИКІНА, який підозрювався в незаконному виділенні у власність громадян одного гектара землі в Ялтинському гірничо-лісовому заповіднику і передачі майна лівадійського пляжу в оренду за заниженою ставкою.

Суд виправдав МАМИКІНА за епізодом із заповідником, а щодо пляжу перекваліфікував епізод із зловживання службовим становищем на службову халатність, визнав винним і припинив справу у зв`язку із закінченням терміну притягнення до кримінальної відповідальності.

За даними Центру журналістських розслідувань, міськсуд Ялти також задовольнив цивільний позов з «пляжного» епізоду і стягнув на користь селищної ради Лівадії 272 тисячі гривень.

«Прокуратура однозначно вивчить вирок на відповідність закону і, залежно від результатів вивчення, вживатиме заходів реагування. Швидше за все, внесе апеляцію, адже державний обвинувач наполягав на призначенні реального покарання», - повідомив УНІАН телефоном представник відомства.

Співробітники міліції й прокуратури затримали мера Лівадії в жовтні 2010 року. Пізніше за рішенням суду його взяли під варту. МАМИКІН підозрювався у незаконному узгодженні й ухваленні рішень про виділення ділянок у заповіднику, що, за оцінками слідчого відділу, завдало державі 5,8 млн. грн. збитків. Йому також інкримінувалося незаконне виділення за заниженою орендною ставкою майна пляжу, чим завдало селищу 0,5 млн. грн. збитків.