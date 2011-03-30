Офіцер ВМС України став чемпіоном світу з тайського боксу

Офіцер Військово-морських сил Збройних сил України старший лейтенант Павло ЖУРАВЛЬОВ завоював звання чемпіона світу з тайського боксу, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Минулого тижня у складі збірної України він взяв участь у змаганнях, що відбулися у Таїланді, Чемпіонат світу з тайського боксу став частиною Всесвітнього фестивалю тайського боксу, який протягом двох тижнів проходив у Бангкоку.

До змагань ЖУРАВЛЬОВ проходив військову службу у Севастополі в Академії ВМС ім. Нахімова на посаді інженера лабораторії радіотехнічного озброєння факультету озброєння, а повернувшись з перемогою з чемпіонату світу, приймає нову посаду - начальника лабораторії.

У міжнародному спорті він більш відомий за псевдом «Кайман». ЖУРАВЛЬОВ неодноразово ставав чемпіоном Європи та світу з кікбоксингу і тайського боксу, а нинішня перемога спортсмена, за його словами, десята у його послужному списку.

ЖУРАВЛЬОВ у 2003 році посів третє місце на чемпіонаті світу з тайського боксу, у 2004-му завоював Кубок короля Таїланду. Після цього тривалий час брав участь у змаганнях з кікбоксингу.

Він у 2008-2010 роках ставав чемпіоном світу з кікбоксингу серед професіоналів у суперважкій вазі за різними версіями. Нині офіцера тренує заслужений тренер України Олександр ВІННИЧУК.