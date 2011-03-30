Замах на нафтовика: cуд замінив підозрюваному форму арешта

Залізничний районний суд Сімферополя в середу замінив тимчасовий арешт на екстрадиційний на 18 місяців Олександру МЕРКУЛОВУ, який підозрюється в замаху на співвласника компанії «Петербурзький нафтовий термінал» і вбивстві його охоронця.

Навесні 2006 року в Санкт-Петербурзі два автомобілі, в яких їхав бізнесмен Сергій ВАСИЛЬЄВ і його охорона, розстріляли з автоматів. Один охоронець був убитий, ще троє охоронців і підприємець дістали поранення.

Росіяни Олександр МЕРКУЛОВ і Олександр КОРПУШОВ, які зникли і були оголошені в міжнародний розшук, затримані 21 лютого 2011 року в Криму під час операції МВС України і РФ. Затримані використовували підроблені українські паспорти. Суди обрали МЕРКУЛОВУ й КОРПУШОВУ запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на 40 діб, пов`язаного з екстрадицією.

Захист МЕРКУЛОВА продовжує стверджувати, що він є громадянином України МАЗУРЕНКО. Суд визнав докази адвоката непереконливими.

Підозрюваний був на засіданні суду у формі відомої української футбольної команди.

МЕРКУЛОВ повідомив, що після арешту у нього стався серцевий напад і він перебував у сімферопольському слідчому ізоляторі в медичному відділенні.

Запит прокуратури про екстрадиційний арешт другого підозрюваного суд, як очікується, розгляне найближчим часом.