Прокуратура вимагає звільнити Ай-Петрі від кафе-самобудів

Прокуратура Ялти пред`явила до суду 11 позовних заяв про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок на плато гори Ай-Петрі на півдні Криму, повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.

«11 ділянок використовувалися шляхом облаштування приміщень кафе самовільно, без необхідних дозвільних документів», - йдеться в прес-релізі.

Раніше в березні прокуратура пред`явила 19 позовних заяв про розірвання операцій купівлі-продажу майна, розташованого на плато. Зокрема, підстава для пред`явлення 7 позовів - відсутність у продавця на момент продажу права власності на об`єкти нерухомості.

Висота гори Ай-Петрі становить 1234 метри.

Міністерство курортів і туризму Криму пропонує оголосити територію плато Ай-Петрі курортом місцевого значення.

Спроба звільнити плато від самовільно споруджених будівель закінчилася в 2007 році зіткненням їх власників із співробітниками міліції.