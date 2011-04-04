Корабель "Славутич" відбув для участі в активації Blackseafor

Корабель управління «Славутич» Військово-морських сил України вийшов у неділю із Севастополя в море і взяв курс на Стамбул (Туреччина) для участі у квітневій активації міжнародного оперативного з’єднання кораблів Blackseafor.

У проводах корабля взяли участь командувач українських ВМС адмірал Віктор МАКСИМОВ, члени військової ради флоту, представники влади і громадськості міста.

Згідно плану активації, «Славутич» у складі міжнародного з’єднання кораблів буде задіяний в комплексі тактичних навчань, а також здійснить дружні візити до країн-учасниць Blackseafor.

Під час переходу морем із Севастополя до Стамбула на кораблі управління «Славутич» будуть проведені навчання та тренування, зокрема, з проходження вузькості, визначення місця корабля різними способами, плавання в штормових умовах та в умовах обмеженої видимості, захисту від зброї масового ураження, ведення артилерійського бою з надводним кораблем противника, з протимінної оборони, а також відпрацьовуватимуться задачі з боротьби за живучість корабля, повідомив прес-центр командування ВМС.