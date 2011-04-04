Україна купила в Сингапурі бурову платформу для шельфу Чорного моря

Україна придбала в Сингапурі сучасну бурову платформу, яку має намір поставити на найбільшому родовищі нафти на шельфі Чорного моря, повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми купили сьогодні найсучаснішу бурову платформу в Сингапурі, я маю на увазі "Нафтогаз України", і восени ми її поставимо на Чорне море на Субботинське родовище", - сказав міністр.

Він висловив упевненість у тому, що поставлене президентом країни завдання за п`ять років максимально відійти від імпорту енергоносіїв буде виконане. Подробиць і умов купівлі Бойко не навів.

Бойко також повідомив, що Україна провела успішні переговори з американськими компаніями, які займатимуться реанімацією українських родовищ газу на заході країни. Крім того, компанія з Європи реанімуватиме газові родовища України на сході.

Усі ці плани намічені для скорочення енергетичної залежності України, зазначає РІА "Новости". На сьогодні власний видобуток газу в Україні становить близько 20 мільярдів кубометрів, ще 35-40 мільярдів кубометрів за рік купує у Росії.