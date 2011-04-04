Троє загиблих бродяг виявлено в полі

Троє осіб без певного місця проживання знайдено мертвими в полі в Красногвардійському районі Криму, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Тіла виявлені 2 квітня біля села Плодородне в навісі з клейонки у вигляді куреня.

Причина загибелі людей встановлюється.

Міліція проводить розслідування.