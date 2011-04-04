Троє загиблих бродяг виявлено в полі
10:00, 04 квітня 2011Крым
0 0
Міліція проводить розслідування
Троє осіб без певного місця проживання знайдено мертвими в полі в Красногвардійському районі Криму, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.
Тіла виявлені 2 квітня біля села Плодородне в навісі з клейонки у вигляді куреня.
Причина загибелі людей встановлюється.
Міліція проводить розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter