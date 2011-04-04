Адміністрація Севастополя відкриє електронну приймальню

У Севастополі до 15 квітня буде створено електронну суспільну приймальню міської адміністрації для поліпшення зв`язку з населенням, заявив голова Севастопольської адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Я щодня розглядаю в середньому 10 питань. Тепер це робитимуть усі керівники адміністрації. Така ж система має бути впроваджена і на комунальних підприємствах», - сказав він.

За твердженням САРАТОВА, за невчасне реагування керівників на запити городян суворо питатимуть.

«Питання контролю над своєчасною реакцією керівників комунальних підприємств на запити севастопольців буде відпрацьовано. Зараз щотижня проходить підбиття підсумків, яке підприємство як спрацювало. Всі ті керівники, які не розуміють важливості цієї роботи, будуть замінені», - відзначив він.