Половина боргів перед ПФУ Севастополя - за будуправлінням ЧФ

У Севастополі з початку року борги перед Пенсійним фондом України зросли на 2 млн. грн. - до 23 млн. грн., при цьому майже половина цієї заборгованості - 11 млн. грн. - числиться за Будівельним управлінням Чорноморського флоту Російської Федерації, повідомила заступник начальника Головного управління ПФУ в Севастополі Марина КОРОТАЄВА в ефірі одного з місцевих телеканалів.

«На превеликий жаль, нам не вдалося зупинити зростання заборгованості. Якщо на початок року підприємства і підприємці були винні ПФУ 21 млн. грн., то на сьогодні борг збільшився вже до 23 млн. грн.», - сказала КОРОТАЄВА.

«Наша больова точка - це, звичайно, в першу чергу боржники на Чорноморському флоті Російської Федерації. Найбільший боржник - 11 млн. грн. - Будівельне управління Чорноморського флоту РФ», - додав він.