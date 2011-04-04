Легковик врізався в автобус: один загиблий, троє поранених

Одна людина загинула, ще троє дістали травми внаслідок зіткнення автомобіля з автобусом на мокрій дорозі 3 квітня в Криму, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління ДАІ.

«Водій «Ниви Шевроле», рухаючись з боку Ялти в напрямку Севастополя, не врахував дорожні умови, на закругленні дороги не справився з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом «БАЗ», - йдеться в прес-релізі.

Житель Києва, який знаходився за кермом «легковика», загинув.

Троє пасажирів автобуса, дві жінки і хлопчик-підліток із Севастополя, дістали струс головного мозку, закриті черепно-мозкові травми і садни обличчя.

Усього «БАЗ», за даними кримського управління МНС, віз 21 пасажира із Севастополя в Ялту.