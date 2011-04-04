10 додаткових потягів пустили до Криму на травневі свята

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" станом на 4 квітня призначила 10 додаткових поїздів в кримському напрямі на період травневих свят, повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, 4 поїзди призначила Придніпровська залізниця, 3 - Південна, по 1 - Південно-Західна, Одеська і Донецька.

Так, Придніпровська залізницею призначено поїзди: № 238/237-294/293 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя з 20 квітня по 12 травня щодня, крім 22, 24 квітня, з Києва з 21 квітня по 13 травня щодня, крім 23, 25 квітня; № 146/145 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 27, 28, 29 квітня, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 травня, з Києва - 28, 29, 30 квітня, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 травня; № 248/247 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 27, 28, 29, 30 квітня, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 травня, з Києва - 28, 29, 30 квітня, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 травня; № 522/521-58/57 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 28 квітня, з Києва - 29 квітня.

Південною залізницею призначено: № 175/176 Харків-Сімферополь відправленням із Харкова 29, 30 квітня, 3, 9 травня, з - Сімферополя 29, 30 квітня, 3, 9 травня; № 545/546 Харків-Сімферополь-Харків відправленням із Харкова 29 квітня, з Сімферополя - 30 квітня; № 539/540 Харків-Сімферополь відправленням із Харкова 29 квітня, з Сімферополя - 30 квітня.

Південно-Західна залізниця: № 282/281 Київ-Сімферополь відправленням із Києва 27, 29 квітня, 2, 4, 6, 8, 11 травня, з Сімферополя - 28, 30 квітня, 3, 5, 7, 9, 12 травня.

Одеська залізниця: № 590/589 Одеса-Сімферополь відправленням із Одеси 28, 29 квітня, 2, 6, 8 травня, з Сімферополя - 29, 30 квітня, 3, 7, 9 травня.

Донецька залізниця: № 525/526 Дебальцеве-Сімферополь відправленням із Дебальцеве 29 квітня, 6 травня, з Сімферополя - 30 квітня, 7 травня.