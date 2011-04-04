Суд просять вилучити у власника залишки готелю в центрі Сімферополя

Прокуратура Сімферополя пред`явила до Окружного адміністративного суду Криму позов про припинення права власності компанії ”Сучасні інформаційні технології” на об`єкт у центрі міста - колишню будівлю готелю ”Асторія”, від якого залишилася всього одна стіна, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

”Згідно з технічним висновком, через непроведення власником заходів щодо реконструкції об`єкта він зруйнований і вже не підлягає відновленню, а, відповідно до закону, знищення майна є підставою для припинення права власності на нього”, - йдеться в прес-релізі.

За даними прокуратури, стіна створює загрозу життю і здоров`ю людей, адже може обвалитися.

У повідомленні також сказано, що залишки будівлі виключені із списку об`єктів, які представляють архітектурну цінність.

Колишня будівля готелю ”Асторія” розташована по вулиці Карла Маркса неподалік кримського парламенту. Жителі Сімферополя називають руїни ”стіною плачу”.

Будівля була зведена в середині 1860-х років. У 1990-х роках її передали компанії ”Сучасні інформаційні технології”, які зареєстровані у вигляді закритого акціонерного товариства. ЗМІ пов`язують структуру з ім`ям депутата Верховної ради України Андрієм СЕНЧЕНКОМ (фракція ”БЮТ-Батьківщина”).