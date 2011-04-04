Борець з наркотиками від міліції носив зілля в СІЗО

Прокуратура Залізничного району Сімферополя порушила кримінальну справу проти співробітника управління з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків кримської міліції, який намагався пронести наркотики у Сімферопольський слідчий ізолятор, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Дії міліціонера кваліфіковано за ч.1 ст.365, ч.2 ст.311, ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України як перевищення службових повноважень, незаконне зберігання з метою збуту наркотиків і прекурсорів», - йдеться в прес-релізі.

Співробітника УБНОН заарештовано. Ведеться слідство.

МВС проводить також службове розслідування.

Інші подробиці справи не повідомляються.