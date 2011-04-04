"Костянтин Ольшанський" з евакуйованими вирушив з Лівії

Великий десантний корабль Військово-морських сил Збройних сил України «Костянтин Ольшанський» із 85 евакуйованими з Лівії українцями вирушив в понеділок ввечері із порту Тріполі, повідомив УНІАН начальник прес-центру - прес-секретар командування українських ВМС Олег ЧУБУК.

Загалом на борт прийнято 193 особи. Крім українців, на «Костянтині Ольшанському» громадяни ще 14 країн, зокрема 34 особи з країн СНД.

За попередніми даними, 74 іноземця зійдуть з корабля у порту Валетта (Мальта), куди «Костянтин Ольшанський» має прибути у вівторок.

Згідно з указом президента України від 21 березня, Міністерству оборони було поставлено завдання підготувати «Костянтина Ольшанського» до виконання гуманітарної місії по евакуації українців з Лівії. У ніч на 23 березня корабель вирушив із Севастополя.