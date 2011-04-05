Суд залишив екс-спікера в ізоляторі

Апеляційний суд Криму відхилив скаргу захисту обвинуваченого в незаконних операціях із майже 5 тис. гектарів землі колишнього голови Верховної Ради Криму, а нині депутата кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА і залишив у силі рішення суду першої інстанції про арешт до 21 травня.

Адвокати Алла КОШЕНКО і Віктор ОВЕЧКІН наполягали на тому, що законних підстав для продовження термінів утримання їхнього підзахисного в слідчому ізоляторі немає. Вони також просили суд врахувати стан здоров`я ГРИЦЕНКА і те, що на його утриманні перебувають син-інвалід, неповнолітня донька й старенька мати. Проте судова колегія залишила апеляцію без задоволення.

Співробітники міліції затримали ГРИЦЕНКА 24 січня. Він підозрюється в перевищенні службових повноважень на посаді голови Ленінської райдержадміністрації Криму в 2001-2005 роках при передачі комерційним структурам 4,8 тис. га землі військового радгоспу «Азовський» (збитки прокуратура оцінює в 23 млн. грн.).

Центральний районний суд Сімферополя 27 січня обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, який у другій половині березня було подовжено до 21 травня.

ГРИЦЕНКО також підозрюється в незаконній передачі 3,6 га земель на суму 0,5 млн. грн.

Крім того, йому інкримінується зловживання службовим становищем при нарахуванні матеріальної допомоги, внаслідок чого інтересам держави завдано 70 тис. грн. збитків.

ГРИЦЕНКО обіймав посаду спікера ВР Криму двічі, в 1996-1998 і 2006-2010 роках.