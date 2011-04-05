Прем`єр Криму провів відпустку в горах Австрії

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ провів відпустку в горах Австрії, катаючись на лижах.

ДЖАРТИ пішов у відпустку 9 березня до початку квітня.

"Я дуже люблю лижі, займаюся ними більш як десять років. У мене онук уже став на лижі. Я із задоволенням провів цей час", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів у вівторок у Сімферополі.

На уточнююче запитання, чи відпочивав він на українському чи закордонному гірськолижному курорті, кримський прем`єр відповів: "Це Австрія, австрійські гори".

На запитання, чи катався він на лижах на горі Ай-Петрі на півдні Криму, ДЖАРТИ заявив: "Я боюся там кататися".

Міністерство курортів і туризму Криму в березні запропонувало оголосити територію плато Ай-Петрі курортом місцевого значення.

Висота гори Ай-Петрі становить 1234 метри.