Кращим вчителям - пенсіонерам даватимуть по 5 тисяч гривень на рік
16:36, 05 квітня 2011Крым
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Кандидатів висуватимуть колективи
Рада міністрів Криму вирішила щороку виплачувати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень педагогічним працівникам, які вийшли на пенсію, які зробили значний вклад у розвиток освіти в регіоні.
Положення про надання щорічної одноразової допомоги затверджене на засіданні кримського уряду у вівторок.
Очікується, що до 1 вересня 2011 року гроші одержать 50 педагогів.
Кандидатів на отримання грошової допомоги висуватимуть колективи навчальних закладів, в яких раніше працювали вчителі, які вийшли на пенсію.
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