Інвалідам-афганцям обіцяють по тисячі гривень щомісячно

Рада міністрів Криму вирішила виплачувати за рахунок коштів бюджету регіону по 1 тисячі гривень щомісячної адресної матеріальної допомоги інвалідам війни з числа військовослужбовців - учасників бойових дій в Афганістані.

Порядок фінансування допомоги затверджено на засіданні кримського уряду у вівторок.

За даними прес-служби Радміну, цього року з республіканського бюджету передбачено 108 тис. грн. на надання матеріальної допомоги.

Так, 9 інвалідів війни І групи з явними ознаками інвалідності одержуватимуть по тисячі гривень щомісячно в 2011 році.