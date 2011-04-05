Інвалідам-афганцям обіцяють по тисячі гривень щомісячно
18:32, 05 квітня 2011Крым
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Гроші з республіканського бюджету
Рада міністрів Криму вирішила виплачувати за рахунок коштів бюджету регіону по 1 тисячі гривень щомісячної адресної матеріальної допомоги інвалідам війни з числа військовослужбовців - учасників бойових дій в Афганістані.
Порядок фінансування допомоги затверджено на засіданні кримського уряду у вівторок.
За даними прес-служби Радміну, цього року з республіканського бюджету передбачено 108 тис. грн. на надання матеріальної допомоги.
Так, 9 інвалідів війни І групи з явними ознаками інвалідності одержуватимуть по тисячі гривень щомісячно в 2011 році.
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