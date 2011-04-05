Кримчанам виплатили $1,9 млн заборгованості із зарплати

Жителям Криму в січні-березні 2011 року після прокурорського реагування відшкодовано 15,3 млн. грн. заборгованості із заробітної плати, повідомила прес-служба кримської прокуратури.

Наглядове відомство впродовж трьох місяців внесло 183 розпорядження і подання роботодавцям-боржникам, які після цього виконали свої зобов`язання перед трудящими.

Водночас за порушення законодавства про працю органи прокуратури Криму порушили 37 кримінальних справ. Таким чином вони реагували на факти безпідставної невиплати зарплати (17 справ) і виплати її «в конвертах» (20 справ). Під час досудового слідства з кримінальних справ погашено 1,2 млн. грн. боргів.

Крім того, в січні-березні органами прокуратури пред`явлено на користь жителів автономії позови про стягнення заборгованості із зарплати на суму 1,7 млн. грн. За розглянутими позовами прийнято рішення про стягнення понад 1 млн. грн.