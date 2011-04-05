Чиновників Криму перевірять на профпридатність

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ доручив сформувати спеціальні кадрові комісії, які перевірять професійний рівень державних службовців, які працюють у всіх містах і районах автономії, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Не можна сказати, що є конкретні претензії, але я відчуваю, що вертикаль виконавчої влади до кінця не збудована. Не всі хочуть працювати по-новому, більшість працює по-старому. Ці люди мають або працювати над собою, займатися самонавчанням, щоб відповідати новим вимогам, або шукати іншу роботу. Посади ”гарний хлопець” у виконавчій владі немає», - заявив ДЖАРТИ.

За його словами, адміністративна реформа, ініційована президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, припускає «не лише скорочення кількості держслужбовців, а й підвищення їхнього професійного рівня».

«Необхідно з`ясувати професійний рівень кожного держслужбовця, визначити, наскільки він готовий виконувати завдання, які диктує час, які ставить перед нами президент», - сказав кримський прем`єр.

Він заявив, що кадрові комісії перевірять як співробітників Радміну, так і держслужбовців в регіонах автономії. У складі кожної комісії буде представник кримського уряду. За підсумками перевірок будуть зроблені висновки - робочі місця в органах влади збережуть лише співробітники з гідним професійним рівнем, зазначив Радмін.