Янукович та Джарти поговорили про землю та курортний сезон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ механізми реалізації закону, що розширює повноваження кримського уряду з управління землями в регіоні, повідомила прес-служба Радміну.

«Було відзначено, що набуття чинності цього закону відкрило шлях реалізації реформ із упорядкування земельних відносин, ліквідації тіньових схем і земельної корупції», - говориться у прес-релізі.

Кримський прем`єр також проінформував главу держави про соціально-економічний розвиток автономії і підготовку регіону до проведення курортного сезону.

Президент приділив особливу увагу проблемі ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати.

ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління землями на території Автономної республіки Крим». Документ передбачає внесення змін до Земельного кодексу України і Закону «Про землеустрій», спрямованих на наділення Радміну повноваженнями у сфері регулювання земельних відносин.