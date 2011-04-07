Житель Криму намагався продати 6 кг ртуті, вкраденої у військових

Співробітники міліції затримали жителя Криму, що намагався продати більше ніж 6 кілограмів ртуті, яку його знайомий викрав з військової частини в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського управління Міністерства внутрішніх справ.

21-річний житель Сімферополя хотів збути ртуть в селі Білоглинка Сімферопольського району.

Затриманий заявив міліціонерам, що речовину йому дав знайомий для продажу за 3,5 тис. гривень, виручені гроші вони хотіли поділити.

Міліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за статтею "незаконне поводження з радіоактивними матеріалами". Її санкція - позбавлення волі від 2 до 5 років.