Восьминіг з Криму віщує перемогу "Шахтаря" у матчі з "Барсою"

Восьминог Павлик, вихованець Алуштинського акваріума, передбачив перемогу футболістів «Шахтаря» у матчі-відповіді з іспанською «Барселоною» в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Павлик віддав перевагу з двох запропонованих йому коробок з кормом годівниці з символікою донецької команди. Цей прогноз став для алуштинського восьминога другим. За ним спостерігали, прихопивши із собою сковорідку, фанати «Шахтаря».

Раніше восьминіг віщував перемогу «Барселони» над «Шахтарем» у матчі 6 квітня. Каталонці виграли на стадіоні «Камп Ноу» з рахунком 5:1.

«Шахтар» на своєму полі прийме «Барсу» 12 квітня. Іспанська команда, повідомляють ЗМІ, є фаворитом у матчі з українським клубом за версією авторитетної букмекерської контори William Hill, але розрив в коефіцієнтах не такий великий, як у першому протистоянні. Попри розгромну поразку в першому чвертьфінальному матчі, цього разу букмекери все ж дають шанси на перемогу «Шахтареві».

Восьминога завезли в акваріум в Алушті, створений в 2003 році, в березні цього року. Павлик став наступником восьминога Пауля, який прославився здатністю передбачати результат матчів Чемпіонату світу з футболу-2010. Пауль помер восени минулого року.