До Ялти - на вертольотному таксі

Вертолітне таксі з Сімферополя до Ялти може з`явитися в нинішньому курортному сезоні, повідомляє курортно-інформаційний центр Криму.

Тривалість польоту, які має намір організувати приватна компанія, - близько 20 хвилин. Вартість, за попередніми розрахунками, становитиме близько 20 доларів з особи.

«Цього року польоти виконуватимуться на вертольотах Мі-8 місткістю до 20 осіб», - повідомляє курортно-інформаційний центр з посиланням на заступника міністра курортів і туризму Криму Миколи МАРІНОВА.

За його словами, у 2012 році планується придбати більш компактні вертольоти з панорамним склінням. Вартість перельоту в них буде більшою - в межах 50 доларів з особи.