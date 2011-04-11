До Ялти - на вертольотному таксі
13:23, 11 квітня 2011Крым
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20 доларів з носу за 20 хвилин
Вертолітне таксі з Сімферополя до Ялти може з`явитися в нинішньому курортному сезоні, повідомляє курортно-інформаційний центр Криму.
Тривалість польоту, які має намір організувати приватна компанія, - близько 20 хвилин. Вартість, за попередніми розрахунками, становитиме близько 20 доларів з особи.
«Цього року польоти виконуватимуться на вертольотах Мі-8 місткістю до 20 осіб», - повідомляє курортно-інформаційний центр з посиланням на заступника міністра курортів і туризму Криму Миколи МАРІНОВА.
За його словами, у 2012 році планується придбати більш компактні вертольоти з панорамним склінням. Вартість перельоту в них буде більшою - в межах 50 доларів з особи.
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