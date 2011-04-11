Харківщина підкинула 100 тисяч гривень "Костянтину Ольшанському"

Харківська область надала команді великого десантного корабля Військово-морських сил України «Костянтин Ольшанський», над яким вона шефствує, матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень, повідомила прес-служба Харківської облдержадміністрації.

«Для Харківщини велика честь і відповідальність бути шефами корабля, відомого славними військово-морськими традиціями», - заявив голова ОДА Михайло ДОБКІН у вітанні екіпажу корабля з нагоди успішного завершення гуманітарної місії з евакуації громадян України із зони військового конфлікту в Лівії.

«Нехай подарунок від небайдужих харків’ян у сумі 100 тисяч гривень допоможе вашій команді вирішити поточні питання. Завжди попутного вітру "Костянтину Ольшанському" у далеких і близьких походах», - додав губернатор.