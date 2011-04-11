Кількість злочинів виросла на 45%

17:35, 11 квітня 2011
Крым
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Більше грабежів, менше вбивств

9 661 злочин вчинено в Криму в січні-березні цього року – на 45% більше, ніж за аналогічний період 2010 року. Більше половини з них – 5 751 – складають крадіжки, повідомила прес-служба кримської прокуратури у понеділок.

«Як свідчить статистика, більше скоєно грабежів, розбоїв, проте менше вбивств, тяжких тілесних ушкоджень. Кожний четвертий злочин вчинено у громадському місті або на вулиці», – йдеться в прес-релізі.

У результаті проведених прокуратурою перевірок додатково поставлено на облік 191 злочин: стільки наглядове відомство скасувало необґрунтованих постанов міліції про відмову в порушенні кримінальних справ.

Здійснюючи нагляд за діяльністю слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, прокурори скасували  124 постанови про закриття справ і 1 039 постанов про зупинення досудового слідства. За 1 922 матеріалами дано вказівки про проведення слідчих дій.

Внесено 364 документи прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 416 працівників ОВС.

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