УНП вважає "Велике російське слово" україноненависницьким

Голова кримської організації Української народної партії (УНП) Олег ФОМУШКІН вважає фестиваль «Велике російське слово», що проводиться в Криму, україноненависницьким та вимагає від президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Верховної Ради заборонити його, повідомила прес-служба парторганізації.

«Цей фестиваль не має нічого спільного з поезію чи прозою, а щороку перетворюється на типовий шабаш російських шовіністів з усієї України та Росії. Теми більшості засідань фестивалю стосуються політичних, релігійних, економічних і журналістських питань, на них розробляються плани деукраїнізації та тотальної русифікації України», - сказав представник УНП.

Він також закликав поцікавитись цим фестивалем Службу безпеки України.

«На ньому відверто говорять про нібито необхідність сепарації окремих територій України та навіть - про необхідність ліквідації незалежності нашої держави. До того ж вся ця антиукраїнська «п’ята колона» фінансується з бюджету Криму та України», - заявив ФОМУШКІН.

Верховна рада Криму у березні 2011 року прийняла постанову щодо щорічного проведення фестивалю «Велике російське слово». Підкреслюється, що він має статус міжнародного. Органам місцевого самоврядування, райдержадміністраціям і Раді міністрів Криму рекомендовано передбачати виділення коштів на організацію заходів в рамках фестивалю і заходів для розвитку російської культури і використання російської мови в регіонах півострова.

Фестиваль «Велике російське слово», що спрямований на популяризацію російської мови, вперше відбувся в Криму в 2007 році. Форум відкривається щороку 6 червня, у день народження поета Олександра Пушкіна, і триває до 12 червня - Дня Росії.