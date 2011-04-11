Мінськ відновив авіасполучення з Кримом

Національна авіакомпанія Білорусі «Белавіа» з другої половини червня почне виконувати рейси за маршрутом «Мінськ-Сімферополь», які були припинені три роки тому, повідомив начальник служби маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності «Белавіа» Дмитро СКОРОСКОКОВ.

«Авіасполучення між Мінськом і Сімферополем було відсутнє три роки. Цього року ми відновили цей рейс», - цитує СКОРОСКОКОВА курортно-інформаційний центр Криму.

Перший заступник міністра курортів і туризму Криму Олександр ЛІЄВ заявив, що готелі і санаторії півострова нарікали на те, що між Кримом і Білоруссю відсутнє авіасполучення. «Два місяці тому кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ письмово звернувся до Міністерства транспорту Білорусі з проханням відновити такі рейси. У свою чергу наш аеропорт ”Сімферополь” запропонував 20-процентну знижку на свої послуги», - сказав він.

ЛІЄВ вважає, що відновлення такого авіасполучення збільшить туристичний потік до Криму з Білорусі.

За повідомленнями білоруських ЗМІ, рейси Мінськ-Сімферополь-Мінськ планується організовувати двічі на тиждень: щовівторка і щоп`ятниці. Їх виконуватимуть літаки «Боїнг 737/500» і «Боїнг 737/300».

Три роки тому рейси були припинені з економічних міркувань: вони не окупали себе. Рішення про відновлення авіасполучення ухвалене у зв`язку з модернізацією повітряного флоту.