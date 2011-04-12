Керч запрошує на міжнародний туристичний форум

Перший Кримський міжнародний туристичний форум (CITF 2011), присвячений розширенню сезону в Криму і початку інтеграції півострова в світовий туристичний бізнес, відбудеться 15-16 квітня в Керчі, повідомив УНІАН його організатор - креативне агентство «Майстерня світлих ідей «МеД».

«Подія такого масштабу для представників туристичного бізнесу проходитиме в Керчі вперше. Форум задумується як b2b (business to business marketplace) майданчик для розвитку і формування відносин між гравцями туристичного ринку України і Росії. Ми збираємо в Керчі кращих фахівців у сфері ділового, подієвого і культурного туризму для того, щоб разом дійти конкретних рішень для поліпшення туристичного сезону в Криму», - зазначила організатор Яніна ЗІНЧЕНКО.

Вона повідомила також, що учасники форуму обговорять перспективи розвитку ділового, медичного, подієвого туризму в Криму, а також результати маркетингових досліджень літнього сезону 2010 року.

Окрім цього, очікується презентація туристичного логотипу міста Керч - частини стратегії туристичного розвитку «Керч - місто тисячоліть».

Організатори мають намір виправити «прикре історичне непорозуміння» і розкрити величезний туристичний потенціал Керчі.

Учасників форуму також ознайомлять з попередніми підсумками конкурсу на ребрендинг логотипу Автономної республіки Крим і створення фірмового стилю.

«Створення туристичного логотипу міста і проведення форуму - перші кроки із серії приватних ініціатив, підтримуваних міжнародними організаціями і місцевою владою», - сказав ще один організатор форуму Андрій СЛАБИНСЬКИЙ.

Також планується провести ознайомлювальний тур туристичними об`єктами Керчі.

Учасниками форуму стануть представники провідних туристичних компаній України, організатори найбільших фестивалів України і Росії, представники органів влади Криму, громадських організацій і міжнародних фондів, власники і керівники об`єктів туристичної інфраструктури автономії.

Захід пройде за підтримки проекту USAID LINC, громадської організації «Союз підприємців Керчі» та Керченської міської ради.