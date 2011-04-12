Автівка наїхала на 3 людей на зупинці

У Криму легковий автомобіль після зіткнення з іншою машиною наїхав на трьох жінок, які знаходилися на зупинці. Аварія сталася у Сакському районі 11 квітня, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

«Лада», рухаючись з боку Євпаторії у напрямі селища Чорноморське, врізалася в попутку - автомобіль «Деу», який здійснював поворот, потім виїхала на зупинку маршрутного транспорту і наїхала на трьох пішоходів.

59-річна і 51-річна жінки отримали забої, у 55-річної - закритий перелом лівої плечової кістки.