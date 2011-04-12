Суд відмовився взяти під варту мажора, який збив байкершу

Залізничний районний суд Сімферополя відмовився змінити запобіжний захід із підписки про невиїзд на взяття під варту сину колишнього депутата Сімферопольської міської ради Віталію ФАЙНГОЛЬДУ, який у 2008 році на автомобілі на смерть збив мотоциклістку Ганну Мішуткіну, повідомив кореспонденту УНІАН Валерій ЮРЧЕНКО - адвокат батька Мішуткіної Олександра ГОППЕ.

«Прокурор вимагав змінити запобіжний захід, посилаючись на те, що він може переховуватися від слідства, але суд відмовив», - повідомив адвокат по телефону.

Зіткнення автомобіля Bentley під керуванням ФАЙНГОЛЬДА з мотоциклом, за кермом якого перебувала Мішуткіна, сталося вночі 16 вересня 2008 року в районі залізничного вокзалу Сімферополя. Після удару мотоцикл відкинуло на ще один автомобіль, а Bentley скоїв зіткнення з двома машинами. Мішуткіна померла на місці аварії. Експерти встановили, що Bentley рухався зі швидкістю 171 кілометр на годину.

Залізничний райсуд Сімферополя в листопаді 2009 року визнав ФАЙНГОЛЬДА винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху й засудив до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на три роки, вирішивши при цьому звільнити його від покарання з випробувальним терміном два роки. Апеляційний суд Криму відхилив скаргу прокуратури і ГОППЕ на рішення суду першої інстанції, вони звернулися до Верховного суду України. ВСУ на початку року ухвалив переглянути вирок винуватцю ДТП і повернув справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Судовий процес поновився у вівторок в Сімферополі. ФАЙНГОЛЬД заявив про погіршення свого здоров`я й надав суду довідку про зміну групи інвалідності з третьої на другу загальну. «Прокурор вимагав, і я підтримав вимогу перевірити дані про його інвалідність», - сказав адвокат потерпілого.

Батько Мішуткіної вимагає виплатити йому моральний збиток і посилити покарання для ФАЙНГОЛЬДА.

Залізничний райсуд Сімферополя вирішив викликати свідків аварії, обставини справи встановлюватимуться в повному обсязі, наступне засідання суду призначено на кінець квітня.