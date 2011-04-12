Трійня уссурійських тигрів народилася в Ялті

Трійня уссурійських тигрів народилася у Зари і Бенгала в ялтинському зоопарку «Казка», повідомили працівники звіринця, передає УНІАН.

Поява на світ відразу трьох дитинчат - велика подія. У неволі амурські тигри розмножуються не дуже охоче.

«Малюки, які народилися кілька днів тому, почуваються чудово. Ми забрали їх у Зари, вона - недосвідчена тигриця, годуємо спеціальною сумішшю для «кішок». Імен поки не дали - вирішили вивчити характер тигрят, двох дівчаток і хлопчика», - розповіла Оксана ЗУБКОВА.

Бенгал, який живе у вольєрі з двома самками, гуляв не тільки із Зарою. В уссурійського тигра Амура наприкінці березня народився хлопчик, його назвали Скіфом.

Тигрята, коли підростуть, найімовірніше, залишаться в зоопарку в Ялті або поїдуть у його філіал - сафарі-парк в Білогірському районі.

Разом з новонародженими колекція уссурійських тигрів «Казки» налічує близько двох десятків особин. Усього в ялтинському звіринці - першому приватному зоопарку в СНД, що з`явився в 1995 році, утримується більше тисячі тварин і птахів.

Як повідомлялося, в дикій природі мешкають 300-400 особин уссурійського (амурського) тигра. Приблизно стільки ж налічується в зоопарках.

Учені докладають максимум зусиль для збереження популяції уссурійців. Ареал мешкання цих котячих - південний схід Росії, близько 10% тигрів живуть у Китаї.