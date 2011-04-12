Севастополь відкрив музей космонавтики в школі імені Гагаріна

У Севастополі в школі №54, якій 15 березня рішенням міської ради присвоєно ім`я першого космонавта Юрія Гагаріна, у вівторок була висаджена алея дерев і відкритий шкільний музей авіації та космонавтики.

Висадженій з нагоди Дня космонавтики алеї присвоєно ім`я Гагаріна.

Крім того, у школі була відкрита анотаційна дошка першому космонавтові.

В експозиції шкільного музею представлені фотографії з особистих архівів городян, що розповідають про перебування Гагаріна у Севастополі, книги, листівки тощо, пов`язане з космічною галуззю.

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ, виступаючи на мітингу з нагоди всесвітнього дня авіації і космонавтики і 50-річчя з дня польоту першої людини в космос, заявив, що в України є тільки один Гагарінський район, і він - у Севастополі.