Азаров квапить Путіна з мостом через Керченську протоку

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виступає за швидке завершення підготовки технічного завдання з будівництва переходу через Керченську протоку, заявив він під час зустрічі з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у вівторок в Києві, передає кореспондент УНІАН.

"Вважаю за необхідне завершити найближчим часом роботу з підготовки технічного завдання на розробку техніко-економічного обгрунтування будівництва транспортного переходу, визначення джерел фінансування, обсягів фінансування, замовників проекту, створення юридичної особи з його управління", - сказав АЗАРОВ.

Кабінет міністрів України в серпні 2010 року створив міжвідомчу робочу групу з питань будівництва переходу через Керченську протоку.

Міністерства транспорту України і Росії та російський "Внєшекономбанк" в листопаді уклали меморандум про організацію будівництва керченського транспортного переходу.

"Внєшекономбанк" наприкінці січня 2011 року оголосив відкритий конкурс на проведення маркетингового дослідження за проектом будівництва мосту. Згідно з конкурсною документацією, роботи з проведення дослідження будуть завершені протягом 180 днів із моменту укладення контракту. Максимальна ціна контракту становить 30 млн. руб. із урахуванням ПДВ.

Введення об`єкту в експлуатацію дозволить створити найкоротшу сухопутну дорогу "Європа-Азія" - на 450 кілометрів скоротити дорогу транзитного руху вантажів і пасажирів на ділянці від Херсона до Новоросійську.