Cуд просять повернути адміністрації парків-пам`яток 5 га на ПБК

Прокуратура Ялти просить суд повернути Адміністрації парків-пам`яток садово-паркового мистецтва майже 5 гектарів землі на південному березі Криму, які було вилучені незаконно, повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.

«Пред`явлений позов до суду про визнання недійсними рішення селищної ради і договори оренди, на підставі якої землі Адміністрації парків-пам`яток садово-паркового мистецтва «Місхорський», «Массандрівський», «Лівадійський» перейшли в користування комерсантам під житлову забудову», - йдеться в прес-релізі.

Прокуратура Ялти в березні порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень посадовцями Адміністрації парків-пам`яток, які підозрюються в незаконній відмові від 4,9 га землі вартістю 5,7 млн. грн. Земля була відчужена в 2005 році.