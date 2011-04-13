Продавця замаскованих під брелоки "жучків" затримали в Криму

Співробітники Служби безпеки України затримали у Керчі місцеву жительку при спробі збуту пристроїв для прихованого відео- і аудіоспостереження, замаскованих під брелоки для автомобілів, порушено кримінальну справу, повідомила прес-група кримського управління СБУ.

”Відповідно до законодавства діяльність, пов`язану з придбанням, збутом і використанням спеціальних технічних засобів, можуть здійснювати лише фізичні та юридичні особи, які мають відповідні державні ліцензії. Водночас продаж і використання прослуховуючих пристроїв без ліцензій є підсудним діянням, оскільки подібні дії призводять до порушення конституційних прав громадян України, завдають шкоди законним інтересам юридичних осіб”, - йдеться в прес-релізі.

Справу завели за статтею "незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів одержання інформації" Кримінального кодексу України. Її санкція - до чотирьох років позбавлення волі. Ведеться слідство.