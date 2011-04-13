Севастополь знищив 170 боєприпасів

"Подарунки" бухти Козача за тиждень

Піротехніки знищили близько 170 вибухонебезпечних предметів, виявлених за тиждень в бухті Козача в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС. Серед них - 27 артилерійських снарядів, 11 мін, 129 патронів і підривників. "У місті відновили програму знешкодження вибухонебезпечних предметів. Почалися роботи з розмінування Севастопольських бухт", - йдеться в прес-релізі.

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