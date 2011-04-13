Керівництв аеропорту отримало справу через розтрату півмільйона

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу щодо двох посадовців з числа керівників міжнародного аеропорту «Сімферополь», які підозрюються у розтраті 500 тис. грн. при проведенні тендерних процедур із закупівлі мікроавтобусів, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Директор з виробництва і комерційний директор, діючи на користь постачальника транспортних засобів, придбали мікроавтобуси за завищеною ціною, яка перевищує середньоринкову більш ніж на 500 тисяч гривень», - йдеться в прес-релізі.

Дії двох керівників підприємства республіканського підпорядкування, прізвища яких не розголошуються, кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (розтрата, скоєна в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Її санкція - позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Аеропорт «Сімферополь» споруджено у сорокових роках XX століття, він має дві злітно-посадочні смуги.