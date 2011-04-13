Сімферополь відзначив 67-річчя визволення міста від фашистів

Урочисті заходи, присвячені 67-й річниці визволення Сімферополя від німецько-фашистських загарбників, відбулися в середу в адміністративному центрі Криму.

Квіти і вінки лягли до меморіалу «Танк-34» у сквері Перемоги і до могили Невідомого солдата в парку імені Гагаріна. Урочистим маршем по Алеї Героїв пройшли військовослужбовці сімферопольського гарнізону. На честь воїнів-визволителів прозвучав салют, повідомив прес-центр кримського парламенту.

«За останні роки я дізнався багато нового, раніше невідомого, про Велику Вітчизняну війну, але це тільки зміцнило моє ставлення до подвигу, здійсненого нашими батьками і дідами. Сьогодні таке патріотичне ставлення до цих історичних подій, до тих, хто загинув, і хто залишився жити, дуже важливо зберегти для молодого покоління. Якщо ми втратимо цей зв`язок і цю пам`ять - ми багато втратимо», - сказав кримський спікер Володимир КОНСТАНТИНОВ.

У торжествах взяли участь представники влади, ветерани, колишні партизани і підпільники.