Уряд використовує шельф як важіль у процесі торгів за ціну газу - експерт

Прем`єр України Микола Азаров на зустрічі з його колегою з РФ Володимиром Путіним заявив, що Україна готова запропонувати російським компаніям свій морський шельф для видобутку корисних копалин.

"Можливо, що уряд використовує шельф як один з важелів у процесі торгів за нову ціну на газ", - сказала в коментарі "Економічній правді" аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Антоніна Давиденко.

За її словами, Україна не має власних технологій глибоководного буріння і коштів на розвідку, та і ризики, пов`язані з розвідкою на шельфі досить високі. "Тому ведуться активні пошуки інвесторів для проведення повноцінних досліджень, а російські компанії мають достатні фінансові ресурси. Уряд також регулярно говорить про інтерес з боку світових компаній - Shell, Statoil, Vanco, але конкретних проектів мало", - зазначила Давиденко.

Щодо сланцевого газу, то проекти з видобутки переважно розробляють міжнародні компанії - Chevron, ExxonMobil, Shell, додала аналітик.

За словами Азарова, прогнозні запаси газу на шельфі Чорного моря 2,5 трильйона кубометрів

"Але реалістично важко говорити про конкретні цифри через відсутність досліджень. Для приблизного розуміння, у "Чорноморнафтогаза", дочки Нафтогазу, яка займається шельфами Чорного и Азовського морів, сумарні запаси оцінюються в 58,56 мільярда кубометрів природнього газу, 1,231 мільйона тонн газоконденсату и 2,53 мільйона тонн нафти", - сказала Давиденко.