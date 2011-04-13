Нацрада повторно розгляне заяву "Чорноморки" щодо ліцензії

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення прийняла рішення повторно розглянути заяву ТОВ „Чорноморська телерадіокомпанія” (Сімферополь) про продовження строку дії ліцензії на мовлення, повідомила прес-служба Нацради.

Таке рішення було прийнято в середу на засіданні на виконання рішення Окружного адміністративного суду Криму від 5 квітня.

Повторний розгляд заяви „Чорноморки” відбудеться після того, як ТРК подасть її до регуляторного органу.

Раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила ЧТРК в продовженні строку дії ліцензії на мовлення у трьох населених пунктах Криму - у селищах Нова Петрівка, Совєтське і Чорноморське. Термін дії непродовженої ліцензії Чорноморської телерадіокомпанії закінчується 28 травня.