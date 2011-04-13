AirBaltic збільшить кількість рейсів Рига-Сімферополь до 3 на тиждень

Латвійська національна авіакомпанія AirBaltic має намір з 17 травня збільшити кількість рейсів з Риги до Сімферополя на один – до трьох на тиждень, повідомив курортно-інформаційний центр Криму.

«Завдяки допомозі кримської влади із середини травня із столиці Латвії до Сімферополя щотижня здійснюватиметься три рейси на літаках «Боїнг-737», – було заявлено на прес-конференції в Ризі за участю представників авіакомпанії, ризької мерії й Міністерства курортів і туризму Криму.

За даними ризьких туроператорів, Крим входить у п`ятірку найбільш популярних туристичних напрямків серед жителів Риги.

Мінкурортів Криму і влада Риги мають намір створити робочу групу з питань розширення двосторонньої співпраці у сфері туризму і розглядають можливість встановлення побратимських зв`язків між Сімферополем і столицею Латвії.