Українську школу-інтернат у Севастополі можуть закрити?

Голова кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН заявляє про намір влади Севастополя закрити українську школу-інтернат та закликає міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ захистити її, повідомила прес-служба парторганізації.

«Закриття української школи-інтернату в Севастополі має на меті посилити процес русифікації Військово-морських сил України, адже більшість українських військових будуть змушені віддавати своїх дітей у російські школи», - заявив ФОМУШКІН, коментуючи повідомлення активістів Конгресу українців Севастополя, що місцева влада готує закриття школи-інтернату №7.

За даними лідера кримської УНП, школа створена у 90-ті роки минулого століття.

«Ще у жовтні 2010 року в школі вже закрили один клас, а до 2012 року школу-інтернат планують або остаточно закрити, або перенести в інше місце. Перенесення школи в інший район буде аналогічним її закриттю, адже більшість українських військовослужбовців уже звикли до цього навчального закладу, що розташований у зручному місці», - сказав ФОМУШКІН.

На його переконання, таким чином «навмисно створюються всі умови, щоб діти українських моряків вчилися і розмовляли не українською, а російською мовою».

Голова кримської УНП звернувся до ЄЖЕЛЯ, який, на його думку, добре знає проблеми українських моряків та української громади, із закликом підпорядкувати школу-інтернат безпосередньо Міністерству оборони.